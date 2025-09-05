வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
புதிய பொறுப்புகளில் ஆர்வமுடன் பணியாற்றுவீர்கள். மனக்கவலை மறையும். உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள். வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்களின் விருப்பங்களைப் பூர்த்தி செய்வீர்கள். விவசாயிகள் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளைச் சரியான நேரத்தில் பயன்படுத்துவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் மதிப்பான பதவிகளைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் விருந்து,கேளிக்கைகளில் கலந்துகொள்வீர்கள். பெண்மணிகள் உற்றார் உறவினர்களை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவ மணிகள் அறிவாற்றலைப் பெருக்கிக்கொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

