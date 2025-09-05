வார பலன்கள் - கும்பம்

தொழிலில் புதிய பாதைகள் புலப்படும். கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். விவாதங்களைக் குறைத்துக்கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் ஆதரவைத் தக்கவைத்துக்கொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய வாடிக்கையாளர்களை நாடிச்செல்வீர்கள். விவசாயிகள் பாசனவசதிகளில் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் இடையூறுகளைத் தகர்த்தெறிவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு பெயர், புகழ் கூடும். பெண்மணிகள் ஆன்மிகத்தில் மனதைச் செலுத்துவீர்கள். மாணவ மணிகள் சில அதிஷ்ட வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
