வார பலன்கள் - மீனம்

புதிய வீடு, மனை வாங்க முன்பணம் கொடுப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைப்பளுவை திட்டமிட்டுச் செயலாற்றி முடித்துவிடுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு கூட்டாளிகளின் ஆதரவு தொடர்ந்து கிடைக்கும். விவசாயிகளுக்கு தானிய விற்பனையின் மூலம் எதிர்பார்த்த வருமானம் கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு தொண்டர்கள் ஒத்துழைப்பு தருவார்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் அன்புத் தொல்லைக்கு ஆளாவீர்கள். பெண்மணிகள் புதிய வருமானத்தால் சேமிப்புத் திட்டங்களில் சேர்வீர்கள். மாணவ மணிகள் விளையாட்டுகளில் சாதனை செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
