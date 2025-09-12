வார பலன்கள் - மேஷம்

அரசு சார்ந்த பணிகள் நிறைவேறும். வருமானம் படிப்படியாக உயரும். கடினமான செயல்களையும் செய்துமுடிப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்கள் பற்றிய புரிதல் ஏற்படும். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் லாபத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் புதிய தரமான விதைகள் வாங்கி விவசாயத்தை மேம்படுத்துவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் செயல்திறன் கூடும். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் ஒத்துழைப்பை அபரிமிதமாகப் பெறுவீர்கள். பெண்மணிகள் மனதிற்கினிய பயணத்தை மேற்கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் சுறுசுறுப்புடன் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
