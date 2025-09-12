weekly predictions
வார பலன்கள்
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - ரிஷபம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Published on

தொழிலில் புதிய பொருள்களை உற்பத்தி செய்யத் தொடங்குவீர்கள். தர்மகாரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் பணி உயர்வைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் சீரான லாபத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகளுக்கு கறுப்பு நிறப் பயிர்களால் வருமானம் கிடைக்கும்.

அரசியல்வாதிகள் பொதுநலப்பணிகளில் தங்களைஅர்ப்பணித்துக்கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் தனித்திறமையை வெளிப்படுத்துவீர்கள்.

பெண்மணிகள் ஆடை அணிகலன்களை வாங்குவீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை

