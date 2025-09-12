வாரப் பலன்கள்
வார பலன்கள் - மிதுனம்
எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
தெளிவாகச் சிந்தித்துக் காரியமாற்றுவீர்கள். போட்டி, பந்தயங்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் கடமை உணர்ச்சியுடன் செயல்படுவீர்கள். வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்த வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் நல்ல மகசூல் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் புதிய பொறுப்புகளை ஏற்று நடத்துவீர்கள். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். பெண்மணிகள் கணவருடன் விட்டுக்கொடுத்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் திட்டமிட்டுப் படித்து நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
