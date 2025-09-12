வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கன்னி

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் தேடி வரும். குடும்பத்தில் மழலைப்பாக்கியம் உண்டாகும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களிடமிருந்து விலகி தனித்துச் செயல்படுவீர்கள். வியாபாரிகள் நல்ல முறையில் வியாபாரம் செய்வீர்கள். விவசாயிகள் உபரித் தொழிலாக பால் வியாபாரம் செய்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் மேலிடத்திடம் சுமுக உறவை வைத்துக்கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினரின் பணவரவுக்குக் குறைவு வராது. பெண்மணிகளுக்கு உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும்.

மாணவர்களுக்கு படிப்பில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.

சந்திராஷ்டமம் - 12

