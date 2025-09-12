வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - துலாம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். குழந்தைகளின் வளர்ச்சியால் பெருமிதம் கொள்வீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வருமானம் நன்றாக இருக்கும். வியாபாரிகள் தேவைக்கேற்ப சரக்குகளை வாங்கி விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகள் லாபத்தைப் பெருக்குவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் பிறருக்கு ஆலோசனைகள் வழங்கவேண்டாம். கலைத்துறையினருக்கு சமூகத்தில் வரவேற்புகள் அதிகரிக்கும். பெண்மணிகளுக்கு வயிறு சம்பந்தமான உபாதைகள் தோன்றி மறையும்.

மாணவர்கள் நண்பர்களை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - 13, 14

