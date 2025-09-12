வார பலன்கள் - மகரம்

தொழிலில் புதிய யுத்திகளைப் புகுத்துவீர்கள். சமுதாயத்தில் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். பழைய கடன்களும் வசூலாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய கூட்டாளிகளைச் சேர்த்துக்கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் தொழிலில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கவனமாக இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய கலை நுணுக்கங்களைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். பெண்மணிகள் குடும்பப் பொறுப்புகளை ஏற்று நற்பெயரெடுப்பீர்கள். மாணவர்கள் சுமுகமாகப் பழகுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
