வார பலன்கள் - கும்பம்

தொழிலில் உற்பத்திச் செலவு குறையும். வருமானமும் இரட்டிப்பாகும். பெரியோரின் ஆசிகளைத் தேடிப்பெறுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் திட்டமிட்டுப் பணியாற்றி வெற்றிபெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் சுறுசுறுப்பாகப் பணியாற்றுவீர்கள். விவசாயிகள் சக விவசாயிகளிடம் பெருந்தன்மையுடன் நடந்துகொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மக்கள் நலப்பணிகளில் ஈடுபாட்டுடன் செயல்படுவீர்கள். கலைத்துறையினரின் ஆற்றல் பெருகும். பெண்மணிகள் தெய்வக் காரியங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் ஆரோக்கியத்தைப் பெருக்கிக்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
