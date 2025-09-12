வார பலன்கள் - மீனம்

வீட்டிலும் வெளியிலும் உங்கள் அந்தஸ்து உயரும். தொழிலில் புதிய மாற்றங்களைக்கொண்டு வருவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மகிழ்ச்சியான செய்தியைக் கேட்பீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் சீரான நிலையைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் மாற்றுப்பயிர்களைப் பயிரிட்டு லாபமடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிமேலிடத்தின் கட்டளைகளை உடனுக்குடன் நிறைவேற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினர் கலைப்பயணங்களை மேற்கொள்வீர்கள்.
பெண்மணிகள் குழந்தைகளையும் ஆன்மிகத்தில் ஈடுபடுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
