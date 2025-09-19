வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

தொழிலில் தொடர் வருமானம் கிடைக்கும். ஆன்மிகத்திலும் தர்ம காரியங்களிலும் ஈடுபடுவீர்கள். அறிவுபூர்வமாகச் சிந்தித்துச் செயலாற்றுவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் வேலைப்பளுவை சக ஊழியர்கள் பகிர்ந்துகொள்வார்கள். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் பால் வியாபாரத்தில் கூடுதல் வருமானத்தைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப்பணிகளில் தீவிரம் காட்டுவீர்கள். கலைத்துறையினர் புகழ், பாராட்டு பெறுவீர்கள். பெண்கள் பெரியவர்களை அனுசரித்துச் செல்வீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோருக்கு உதவிகரமாக இருப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
