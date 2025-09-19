வார பலன்கள் - மேஷம்

அனைவரிடம் கனிவாகப் பேசி காரியத்தைச் சாதித்துக்கொள்வீர்கள். பூர்விக சொத்துகளில் சுமுகமாக பாகப்பிரிவினை உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளிடம் நெருங்கிப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்த லாபத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் நல்ல விளைச்சலை எதிர்பார்க்கலாம்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு நேரடியாக பிரச்னை செய்தவர்கள் அடங்கிவிடுவார்கள். கலைத்துறையினரின் முகத்தில் மலர்ச்சியும் பொலிவும் காணப்படும். பெண்களுக்கு புத்தாடைகள், அணிகலன்கள் சேரும். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் உயர்வு கிடைக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
