வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மிதுனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Published on
Updated on
1 min read

உடல், மனம் இரண்டும் ஆரோக்யமாக இருக்கும். புதிய வாகனம் வாங்குவீர்கள். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு சக ஊழியர்களுடன் புரிதல் ஏற்படும். வியாபாரிகள் கடையை அழகுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகளுக்கு பழைய பாக்கிகள் வசூலாகும்.

அரசியல்வாதிகள் தங்கள் கடமையை நேர்த்தியாகச் செய்வீர்கள். கலைத்துறையினர் சிறிய வாய்ப்புகளையும் சாதகமாகப் பயன்படுத்திக்கொள்வீர்கள். பெண்கள் ஆலயத் திருப்பணிகளிலும் தரும காரியங்களிலும் ஈடுபடுவீர்கள். மாணவர்களுக்கு பெற்றோரின் ஆதரவு முன்னேற்றம் தரும்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை

