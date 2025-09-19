வார பலன்கள் - சிம்மம்

தொழிலில் ஏற்றம் உண்டாகும். உறுதியுடன் செயல்பட்டு வெற்றிவாகை சூடுவீர்கள். சமுதாயத்தில் தனியிடம் பிடிப்பீர்கள். குழந்தைகளைக் கண்காணிப்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலை மாற்றம் உண்டாகும். வியாபாரிகளின் முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும். விவசாயிகள் மதிக்கப்படுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கவனமாக இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு ரசிகர்களின் ஆதரவு சிறப்பாக இருக்கும். பெண்களுக்கு கணவர் வழி உறவினர்களால் மதிப்பு, மரியாதை கூடும். மாணவர்கள் புதிய விளையாட்டுகளைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
