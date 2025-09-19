வார பலன்கள் - கன்னி

தொழிலை சீராக நடத்துவீர்கள். அரசாங்க உதவிகள் கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக ரகசியங்களை எவரிடமும் பகிர்ந்துகொள்ள மாட்டீர்கள். வியாபாரிகள் நல்ல முறையில் பொருள்களை விற்பனை செய்வீர்கள். விவசாயிகள் நீர்ப்பாசன வசதிகளைப் பெருக்கிக்கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப்பணிகளில் முழுக்கவனத்தையும் செலுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு புகழும் பாராட்டும் கிடைக்கும். பெண்களுக்கு குழப்பங்கள், மனபயம் மறைந்துவிடும். மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் பேச்சைக் கேட்டு நடந்து கொள்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
