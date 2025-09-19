வார பலன்கள் - தனுசு

தொழிலில் இருந்த தேக்கநிலை மாறும். பொருளாதாரம் நல்ல நிலையில் இருக்கும். புதிய சேமிப்புத் திட்டங்களில் சேர்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலக பிரச்னைகள் குறையும். வியாபாரிகளுக்கு அரசாங்கத்திடமிருந்து சில நன்மைகள் கிடைக்கும். விவசாயிகளுக்கு சக விவசாயிகளிடமிருந்து உதவி கிடைக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் காரியங்களை சாதித்துக்கொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் திறமைகளை வளர்த்துக்கொள்வீர்கள். பெண்கள் தங்கள் குடும்பத்தில் திருமணம் போன்ற நிகழ்ச்சிகளை நடத்தி மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் நன்றாகப் படிப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.