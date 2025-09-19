வார பலன்கள் - மகரம்

ஆரோக்கியம் சீர்படத் தொடங்கும். சிலருக்கு வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்பு அமையும். குடும்பத்தில் உங்கள் பேச்சுக்கு மதிப்பு உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளுடன் நட்பாகப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு எதிரிகள் அடங்கி நடப்பார்கள்.விவசாயிகள் நல்ல முறையில் பயிர் செய்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் பொதுச்சேவையில் ஏற்றங்களைப் பெறுவீர்கள். கலைத்துறையினர் தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக்கொள்வீர்கள். பெண்கள் உறவினர்களை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் நல்ல மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 19, 20, 21.
