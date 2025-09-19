வார பலன்கள் - கும்பம்

குழந்தைகளால் பெருமை அடைவீர்கள். தொழிலில் முக்கிய இலக்கை எட்டுவீர்கள். சேமிப்புகளை உயர்த்துவீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் பணிகளைத் திட்டமிட்டு முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தை சிறப்பாக நடத்துவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய யுத்திகளைப் புகுத்தி பயிர் செய்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சி மேலிடம் பாராட்டும் வகையில் நடந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு சில ஒப்பந்தங்கள் கைகொடுக்கும். பெண்களுக்கு கணவருடனான ஒற்றுமை நல்ல முறையில் தொடரும். மாணவர்கள் யோகா, பிராணாயாமம் செய்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 22, 23.
