வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மீனம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
வீண் வதந்திகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். தொழிலை வெளியூர்களுக்கு விரிவுபடுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் திருமணம், குழந்தை பிறப்பு ஆகியவை உண்டாகும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளுடன் சகஜமாகப் பழகுவீர்கள். விவசாயிகள் தன்னம்பிக்கையுடன் திகழ்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு அரசு அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். கலைத்துறையினர் ரசிகர் மன்றங்களுக்கு செலவு செய்வீர்கள். பெண்களுக்கு உடலும் மனமும் பலப்படும். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.

சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 24, 25.

weekly predictions

