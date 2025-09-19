வார பலன்கள் - மீனம்

வீண் வதந்திகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். தொழிலை வெளியூர்களுக்கு விரிவுபடுத்துவீர்கள். குடும்பத்தில் திருமணம், குழந்தை பிறப்பு ஆகியவை உண்டாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளுடன் சகஜமாகப் பழகுவீர்கள். விவசாயிகள் தன்னம்பிக்கையுடன் திகழ்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு அரசு அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். கலைத்துறையினர் ரசிகர் மன்றங்களுக்கு செலவு செய்வீர்கள். பெண்களுக்கு உடலும் மனமும் பலப்படும். மாணவர்களுக்கு ஆசிரியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
சந்திராஷ்டமம் - செப்டம்பர் 24, 25.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.