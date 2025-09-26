வார பலன்கள் - மேஷம்

பிள்ளைகளின் தடைபட்டிருந்த கல்வி தொடரும். சுப நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் புதிய நண்பர்கள் கிடைப்பார்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள்.
விவசாயிகள் நல்ல விளைச்சலைக் காண்பீர்கள். அரசியல்வாதிகள் மேலிடத்தின் பார்வையில் படாமல் மெளனமாகப் பணியாற்றுவீர்கள்.
கலைத்துறையினர் புதிய கலை நுட்பங்களைச் செயல்படுத்துவீர்கள். பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் மருத்துவச் செலவுகள் குறையும். மாணவர்கள் பெற்றோர்களின் சொல் கேட்டு நடப்பார்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - செப். 27, 28.
