வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - ரிஷபம்

எப்படி இருக்கும் இந்த வாரம்
weekly predictions
வார பலன்கள்
Published on
Updated on
1 min read

முன்பின் தெரியாதவர்களால் நன்மைகள் உண்டாகும். பங்கு வர்த்தகத்தில் சிறிய லாபங்கள் கிடைக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக ரீதியிலான பயணங்களால் ஆதாயம் அடைவீர்கள். வியாபாரிகள் லாபம் அடைவீர்கள்.

விவசாயிகள் மாற்றுப் பயிர் செய்து வருமானத்தைக் கூட்டிக் கொள்வீர்கள். அரசியல்வாதிகள் தங்கள் ரகசியங்களை எவரிடமும் வெளிப்படுத்த வேண்டாம். கலைத்துறையினர் பிறருக்கு முன் உதாரணமாக நடந்து கொள்வீர்கள்.

பெண்களின் உடல், மன நலம் இரண்டும் சிறப்பாக இருக்கும். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - செப். 29, 30, அக்.1.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.
X
Dinamani
www.dinamani.com