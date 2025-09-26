வார பலன்கள் - கடகம்

பெற்றோருடன் இணக்கமாகப் பழகுவீர்கள். பொதுக் காரியங்களில் உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் பாராட்டுகளை எதிர்பார்க்க முடியாது. வியாபாரிகள் சிறிய முதலீடுகளைச் செய்யலாம். விவசாயிகள் புதிய சந்தைகளில் விளைபொருள்களை விற்பீர்கள். அரசியல்வாதிகள் தங்கள் காரியங்களை நிறைவேற்ற குறுக்கு வழியை நாட வேண்டாம். கலைத்துறையினரின் திறமை வெளிப்படும். பெண்கள் கணவரிடம் விட்டுக் கொடுத்து நடந்து கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் விடியற்காலையில் எழுந்து படித்து நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
