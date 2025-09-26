வார பலன்கள் - கன்னி

கொள்கைகளில் பிடிவாதமாக இருந்து வெற்றி பெறுவீர்கள். நெடுநாளைய கனவொன்று பலிக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் தங்கள் வேலைகளை தோல்வி இல்லாமல் செய்து முடித்து விடுவீர்கள். வியாபாரிகளுக்கு பயணங்களால் பணவரவு உண்டாகும். விவசாயிகளுக்குப் பயிர் விளைச்சல் நன்றாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகள் தங்களுக்குக் கொடுத்த வேலைகளைச் சரிவர செய்து முடித்து விடுவீர்கள். கலைத் துறையினர் ஒப்பந்தங்களை நிறைவேற்றுவீர்கள். பெண்கள் கணவருடன் ஒற்றுமையோடு பழகுவீர்கள். மாணவர்களுக்குக் கல்வியில் ஆர்வம் கூடும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
