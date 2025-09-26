வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

இக்கட்டான தருணங்களில் உங்கள் மனோதைரியத்தைக் கூட்டிக் கொள்வீர்கள். புது முயற்சிகள் நல்ல பலனைத் தரும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகள் சாதகமாக இருப்பார்கள். வியாபாரிகள் புதிய முயற்சிகளை வெற்றிகரமாக செய்து முடித்து விடுவீர்கள். விவசாயிகளின் பயிர்களில் பூச்சிகளால் தொல்லை எதுவும் இருக்காது.
அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களின் ஆதரவை தக்க வைத்துக் கொள்வீர்கள். கலைத் துறையினர் படிப்படியான வளர்ச்சிகளைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
