வார பலன்கள் - கும்பம்

பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் சுறுசுறுப்புடன் பணிகளைச் செய்து நற்பெயர் எடுப்பீர்கள்.
வியாபாரிகள் சிறிய முதலிடுகளைச் செய்து புதிய சந்தைகளை நாடுவீர்கள். விவசாயிகள் கடினமாகப் பாடுபட்டு விளைச்சலைப் பெருக்குவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் மேலிடத்திடம் பாராட்டும், பரிசும் பெறுவீர்கள்.
கலைத்துறையினருக்கு சக கலைஞர்கள் புதிய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பார்கள். பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் மருத்துவச் செலவுகள் குறையும்.
மாணவர்கள் வெளி விளையாட்டுகளில் திறமையுடன் ஈடுபடுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை .
