வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - துலாம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

ஆரோக்கியம் சீர்படத் தொடங்கும். வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்புகள் தேடி வரும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு வேலையில் பளு குறையும். வியாபாரிகளுக்கு வாடிக்கையாளர்களின் ஆதரவு பெருகும். விவசாயிகள் ஆதாயங்களைப் பெறக் கடினமாக உழைப்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் தங்கள் எண்ணங்களைச் சரியாக வெளிப்படுத்துவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய லாபங்களைப் பெறுவீர்கள்.

பெண்கள் பழைய கால விரக்தியிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். மாணவர்கள் தினமும் நன்றாகப் படித்து தேர்வில் எதிர்பார்த்த மதிப்பெண்களை அள்ளுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

weekly predictions

