வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Updated on
1 min read

தொழிலில் முக்கிய இலக்கினை எட்டுவீர்கள். தன்னம்பிக்கையுடன் பணியாற்றுவீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளைச் சாதூர்யத்துடன் சமாளிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய யுக்திகளைப் புகுத்தி, விற்பனையைப் பெருக்குவீர்கள். விவசாயிகள் தங்கள் திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் முக்கிய பிரச்னைகளில் கருத்து கூறாமல் ஒதுங்கி இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள்.

பெண்கள் உற்றார் உறவினர்களுக்குத் தயங்காமல் உதவி செய்வீர்கள். மாணவர்கள் பெற்றோர் ஆசிரியர்களின் பேச்சைக் கேட்டு நடப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

