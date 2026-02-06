வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - தனுசு

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
புதிய தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். குடும்பத்தில் திருமணம், குழந்தை பிறப்பு ஆகியவை உண்டாகும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் வேலைகளைத் திட்டமிட்டுச் செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். வியாபாரிகள் அரசாங்க சலுகை

களை பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் நீரைத் தேக்கி வைத்துக்கொள்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளின் கோரிக்கைகளைக் கட்சி மேலிடம் பரிசீலிக்கும். கலைத்துறையினர் திறமைகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள்.

பெண்கள் குடும்பத்தினரிடமிருந்து அன்பைப் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் உடல் ஆரோக்கியத்துக்குத் தேவையான பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

