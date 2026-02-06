வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

வீட்டிலும் வெளியிலும் பக்குவமாக நடந்து கொள்வீர்கள். பங்கு வர்த்தகத்திலிருந்தும் வருமானம் பெறக் காண்பீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்களின் பொருளாதார நிலைமை மேம்படும். வியாபாரிகளுக்கு கொடுக்கல் வாங்கலில் சிறப்புகள் உண்டாகும்.

விவசாயிகள் உபரி வருமானத்தைக் காண்பீர்கள். அரசியல்வாதிகளின் முயற்சிகள் அனைத்தும் பலனளிக்கும். கலைத்துறையினருக்கு துறையில் உயர்ந்தவர்களின் நட்பு கிடைக்கும்.

பெண்களுக்கு குழந்தைகளால் பெருமை உண்டாகும். மாணவர்கள் அதிகாலையில் எழுந்து படித்து, மனப்பாடம் செய்து, நல்ல மதிப்பெண் பெறுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

