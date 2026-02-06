weekly predictions
வார பலன்கள்
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கும்பம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Published on

பேச்சில் நிதானமும், உடலில் சுறுசுறுப்பும் உண்டாகும். பூர்விகச் சொத்துகளிலிருந்தும் வருமானம் வரத் தொடங்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு கூட்டாளிகளால் ஏற்பட்ட பிரச்னைகள் தீர்ந்துவிடும். விவசாயிகள் புதிய வாழ்க்கை வசதிகளை உருவாக்கிக் கொள்வீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளின் மதிப்பு, மரியாதை உயரும். கலைத்துறையினர் ஒப்பந்தங்களைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.

பெண்கள் குடும்பத்தில் தங்கள் நிலையை உயர்த்திக் கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் பயிற்சி மேற்கொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - பிப்ரவரி 6, 7.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

weekly predictions