வார பலன்கள் - மிதுனம்

குடும்பத்தில் மழலை பாக்கியம் உண்டாகும். வருமானம் சீராக இருக்கும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எதிராகச் சதி செய்தவர்கள் அடங்கி விடுவார்கள்.

வியாபாரிகளின் பேச்சுக்கு கூட்டாளிகள் மதிப்பு கொடுப்பார்கள். விவசாயிகள் விளைபொருள்களை நேரடியாகச் சந்தையில் விற்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் எவரிடமும் உங்கள் ரகசியங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டாம். கலைத்துறையினரைத் தேடி புதிய ஒப்பந்தங்கள் வரும்.

பெண்களுக்கு வயிறு சம்பந்தப்பட்ட உபாதைகள் வந்து நீங்கும். மாணவர்கள் விருப்பப் பாடங்களில் நல்ல முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - பிப்ரவரி 15, 16.

