weekly predictions
வார பலன்கள்
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கடகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
Published on

தொழிலில் சீரான நிலையைக் காண்பீர்கள். முக்கிய விஷயங்களைப் பேசும் போது எச்சரிக்கையுடன் இருப்பீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலக வேலைகளைத் திட்டமிட்டது போல் முடிப்பீர்கள். வியாபாரிகள் வியாபாரத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள். விவசாயிகள் சுறுசுறுப்பாக விவசாயப் பணியாற்றுவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு அரசு அதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். கலைத்துறையினர் ரசிகர் மன்றங்களுக்கும் செலவு செய்வீர்கள்.

பெண்களுக்கு உடலும் மனமும் பலப்படும். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் ஈடுபட்டு உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.