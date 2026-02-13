வார பலன்கள் - துலாம்

பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். அதே நேரம் எவருக்கும் கடன் கொடுக்க வேண்டாம்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு உழைப்புக்குத் தகுந்த ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகள் கவனமாக இருந்து எதிர்பார்த்த முன்னேற்றத்தை அடைவீர்கள்.
விவசாயிகளுக்கு கொள்முதல் சற்று மந்தமாகவே இருக்கும். அரசியல்வாதிகள் வீணான யோசனைகளைத் தவிர்க்கவும்.
கலைத்துறையினர் திறமைக்குத் தகுந்த ஒப்பந்தங்களைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் கணவரிடம் அன்புடன் நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் அக்கறையுடன் இருப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
