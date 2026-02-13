வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

தொழிலில் புதிய ரகசியங்களைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள். பணவரவு உண்டாகும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் புதிய மாற்றங்களைக் காண்பீர்கள். வியாபாரிகள் பொருள்களை புதிய சந்தைகளில் விற்று லாபத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் கால்நடைகளை வாங்குவீர்கள். அரசியல்வாதிகள் தொண்டர்களுக்கு அனாவசியமாக அறிவுரை வழங்க வேண்டாம்.

கலைத்துறையினர் சில ஆடம்பரச் செலவை செய்து மகிழ்வீர்கள். பெண்கள் பொருளாதார மேன்மையைக் காண்பீர்கள்.

மாணவர்கள் ஞாபக சக்தி வளர விடியற்காலையில் கல்விக்கான பயிற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

