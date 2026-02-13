வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - மகரம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

பயணங்களாலும் நன்மை அடைவீர்கள். வேகத்துடன் விவேகமும் கூடும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் விரும்பிய இடமாற்றத்தைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் தைரியத்துடன் சிறிய முதலீடுகளில் ஈடுபடுவீர்கள். விவசாயிகள் கடுமையாக முயற்சித்து மேலும் முன்னேற நினைப்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் கொடுத்த பொறுப்புகளை மிகக் கவனத்துடன் செய்து முடிப்பீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு ரசிகர்களின் ஆதரவு கூடும். பெண்களுக்கு உற்றார் உறவினர் நட்புக் கரம் நீட்டுவர்.

மாணவர்கள் நண்பர்களுடன் காலை நேரத்தை மகிழ்ச்சியாகக் கழிப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.