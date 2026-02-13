வார பலன்கள் - கும்பம்

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிறையும். தொழிலில் சிறப்பான வளர்ச்சியைக் காண்பீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களுடன் இணக்கமாகப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதியவர்களை கூட்டாளிகளாகச் சேர்த்துக்கொள்வீர்கள். விவசாயிகள் அமோக விளைச்சலைக் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளிடம் கட்சி மேலிடம் அனுகூலமாக நடந்து கொள்ளும். கலைத்துறையினருக்கு புகழும் அங்கீகாரமும் கிடைக்கும்.
பெண்களுக்கு குடும்பத்தில் மதிப்பு உண்டாகும். மாணவர்கள் தேவையில்லாத பிரச்னைகளிலிருந்து ஒதுங்கி இருப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை
