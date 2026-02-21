வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - கன்னி

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
weekly predictions
வார பலன்கள்
Updated on
1 min read

குடும்பத்தில் சுமுகமான பாகப்பிரிவினை உண்டாகும். ஆரோக்கியமும் மன வளமும் சிறப்பாக இருக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் மனதை அரித்து வந்த பிரச்னைகளில் இருந்து விடுபடுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய சந்தைகளில் பொருள்களை விற்பீர்கள். விவசாயிகள் மகசூல் அதிகரித்து நல்ல லாபத்தைக் காண்பீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் எதிரிகளின் ரகசியத் திட்டங்களை அறிந்துகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் எதிர்பாராத புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் உடல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள். மாணவர்கள் விளையாடும்போது கவனமாக இருப்பீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - பிப்ரவரி 22, 23.

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

Related Stories

No stories found.