வார பலன்கள் - மேஷம்

வருமானம் படிப்படியாக உயரும். வழக்கு விவகாரங்களில் எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்கும். உத்தியோகஸ்தர்கள் சக ஊழியர்களின் வேலைகளைப் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள்.
வியாபாரிகளுக்கு எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். விவசாயிகள் புதிய விவசாய உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளின் கடந்த கால உழைப்புக்கு இப்பொழுது பலன் கிடைக்கும். கலைத்துறையினர் தங்கள் திறமையை வளர்த்துக் கொள்வீர்கள்.
பெண்கள் கணவர் குடும்பத்தில் நற்பெயர் எடுப்பீர்கள். மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் அதிகமாக உழைத்து மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
