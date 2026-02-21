வார பலன்கள் - ரிஷபம்

விருப்பமான பொருள்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். குழந்தைகள் வழியில் மகிழ்ச்சியான செய்திகள் வந்து சேரும். உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கும்.
வியாபாரிகளின் விற்பனை பிரதிநிதிகள் பல இடங்களுக்குச் சென்று விற்பனையைப் பெருக்குவார்கள்.
விவசாயிகளுக்கு சிறிய தடைக்குப் பிறகு புதிய குத்தகைகள் கிடைக்கும். அரசியல்வாதிகள் கட்சி பிரசாரங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கிவீர்கள்.
கலைத்துறையினருக்கு பண வரவு சீராக இருக்கும். பெண்கள் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
