வார பலன்கள் - மிதுனம்

உங்கள் பிரச்னைகள் தீர்ந்து நிம்மதி ஏற்படும். வெளியில் கொடுத்திருந்த கடன்களும் வசூலாகும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரியிடம் ஒற்றுமையாகப் பழகுவீர்கள். வியாபாரிகள் கொடுக்கல் வாங்கலில் நல்ல லாபத்தைக் காண்பீர்கள். விவசாயிகள் கையிருப்புப் பொருள்கள் மீது அக்கறை காட்டுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் மக்கள் நலப் பணிகளில் கவனத்துடன் செயல்படுவீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் ஆதரவுடன் புதிய ஒப்பந்தங்களைச் செய்வீர்கள்.
பெண்கள் ஆடை ஆபரணங்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் முன்னேற்றத்தைக் காண்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.