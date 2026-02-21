வார பலன்கள் - கடகம்

ஒரே நேரத்தில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வேலைகளைச் செய்வீர்கள். குடும்பத்திலும் உங்கள் பேச்சுக்கு மரியாதை கூடும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு மேலதிகாரிகளால் தொல்லை ஏற்படாது. வியாபாரிகள் தடைகளைச் சமாளிக்கும் தைரியத்தைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் சந்தையில் நிலவும் போட்டியால் நல்ல லாபம் காண்பீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சிப் பணிகளில் பொறுப்புடன் செயலாற்றுவீர்கள். கலைத்துறையினருக்கு ரசிகர்களின் ஆதரவு பெருகும். பெண்களுக்கு பணப்புழக்கம் நன்றாக இருக்கும். மாணவர்களின் கோரிக்கைகள் அனைத்தும் நிறைவேறும்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.