வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - சிம்மம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
குடும்பத்தில் சுபகாரியங்கள் நிச்சயமாகும். தொழிலில் வளர்ச்சியடைய புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவையும் பாராட்டையும் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் எதிர்பார்த்த வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் புதிய நிலங்களை வாங்குவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு அலைச்சல்கள் கூடினாலும் காரியங்கள் சிறப்பாக முடிவடையும். கலைத்துறையினர் கடினமாக உழைத்து நல்லபடியாக முன்னேறுவீர்கள். பெண்கள் ஆடை அணி

கலன்களை வாங்கி மகிழ்வீர்கள். மாணவர்கள் தீயவர்களின் நட்பை விலக்கிவிடுவீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - பிப்ரவரி 20, 21.

