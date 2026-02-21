வார பலன்கள் - துலாம்

தொழிலைச் சிறப்பாக நடத்துவீர்கள். குடும்ப முன்னேற்றத்துக்கான சம்பவங்கள் நடக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்கள் மேலதிகாரிகளை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். வியாபாரிகள் புதிய பொருள்களை விற்று நல்ல வருமானத்தைப் பெறுவீர்கள். விவசாயிகள் கொள்முதலில் நல்ல லாபத்தை அடைவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கவனமாக பொதுச் சேவையில் ஈடுபடுவீர்கள். கலைத்துறையினர் புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
பெண்கள் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியைக் காண்பீர்கள். மாணவர்கள் படிப்பில் அதிக மதிப்பெண்களை அள்ளுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - டிசம்பர் 24, 25.
