வார பலன்கள் - விருச்சிகம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..
வார பலன்கள்
அன்னை வழி உறவினர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். போட்டிகளையும் சாதுர்யமாகச் சமாளிப்பீர்கள்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் அலுவலகத்தில் புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளை அனுசரித்து நடந்துகொள்வீர்கள். விவசாயிகள் இயற்கை உரங்களைப் பயன்படுத்துவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகள் எதிலும் கவனமாக இருப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் ஆதரவைப் பெறுவீர்கள். பெண்கள் கணவரிடம் எதிர்பார்த்த அன்பையும் பாசத்தையும் பெறுவீர்கள். மாணவர்கள் நண்பர்களுக்கு உதவி செய்வீர்கள்.

சந்திராஷ்டமம் } பிப்ரவரி 26.

