வார பலன்கள் - தனுசு

நேர்வழியில் சிந்தித்துக் காரியமாற்றுவீர்கள். உங்கள் சுய முயற்சிகள் நல்ல பலனைத் தரும். உற்றார் உறவினர் உங்கள் இல்லம் தேடிவருவர்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு அலுவலக ரீதியான பயணங்கள் மூலம் ஆதாயம் கிடைக்கும். வியாபாரிகள் புதிய சந்தைகளை நாடிச் செல்வீர்கள். விவசாயிகள் பாசன வசதிகளை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் கட்சியில் நற்பெயர் எடுப்பீர்கள். கலைத்துறையினர் வருமானம் உயரக் காண்பீர்கள். பெண்கள் அலைபாயும் மனதைக் கட்டுப்படுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் விரும்பிய பாடப்பிரிவுகளில் சேர்வீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
