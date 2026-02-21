வார பலன்கள் - மகரம்

குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும். வருமானம் படிப்படியாக உயரத் தொடங்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு விரும்பிய பதவி உயர்வு கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த வருமானம் கிடைக்கும். விவசாயிகள் கொள்முதலில் எதிர்பாராத லாபத்தைப் பெறுவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகளுக்குக் கட்சியில் வாக்குவாதங்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. கவனமாக இருக்கவும். கலைத்துறையினர் சக கலைஞர்களை அரவணைத்துச் செல்வீர்கள். பெண்கள் பொருளாதார வளத்தால் திருப்தி அடைவீர்கள். மாணவர்கள் உள்ளரங்கு விளையாட்டுகளில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.