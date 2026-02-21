வார பலன்கள் - கும்பம்

பொருளாதாரம் சீராக இருக்கும். சிலர் நிலம், வீடு வாங்குவீர்கள். தொழிலில் புதிய நுணுக்கங்களைக் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் பொருளாதார நிலைமை சிறப்பாக இருக்கும். வியாபாரிகளுக்கு தொழிலில் ஏற்பட்ட மந்த நிலை நீங்கும்.
விவசாயிகளுக்கு நீர்ப்பாசன வசதிகள் நன்றாக இருப்பதால் விளைச்சல் அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கும்.
அரசியல்வாதிகளுக்கு சமுதாயத்தில் செல்வாக்கு உயரும். கலைத்துறையினரின் ஆற்றல் அதிகரிக்கும். பெண்கள் குடும்பத்துடன் சுற்றுலா சென்று வருவீர்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் சீரிய அக்கறை காட்டுவீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
