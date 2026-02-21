வார பலன்கள் - மீனம்

சிறிய போட்டி பொறாமைகளைச் சந்திப்பீர்கள். வழக்குகளில் சாதகமான தீர்ப்பு கிடைக்கும்.
உத்தியோகஸ்தர்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும். வியாபாரிகள் கூட்டாளிகளை கலந்தாலோசித்த பிறகே புதிய முதலீடுகளைச் செய்வீர்கள். விவசாயிகள் புதிய விவசாய உபகரணங்களை வாங்குவீர்கள்.
அரசியல்வாதிகள் நண்பர்கள் போல் பழகும் எதிரிகளை இனம் கண்டுகொள்வீர்கள். கலைத்துறையினர் ரசிகர்களின் பாராட்டு மழையில் நனைவீர்கள்.
பெண்கள் பிள்ளைகளின் நலனில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். மாணவர்கள் புதிய நண்பர்களிடம் எச்சரிக்கையாக இருப்பீர்கள்.
சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.
