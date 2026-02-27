Dinamani
வாரப் பலன்கள்

வார பலன்கள் - ரிஷபம்

எப்படி இருக்கப்போகிறது இந்த வாரம்..

News image
வார பலன்கள்
Updated On :27 பிப்ரவரி 2026, 9:14 am

கே.சி.எஸ். ஐயர்

எதிர்பாராத அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் தேடி வரும். வருமானம் மேன்மையாக இருக்கும்.

உத்தியோகஸ்தர்கள் கால நேரங்களை வீணாக்காமல் உழைத்து பெருமையான புதிய பொறுப்புகளைப் பெறுவீர்கள். வியாபாரிகள் புதியவர்களை நம்பி கடன் கொடுக்க வேண்டாம். விவசாயிகள் கால்நடைகளால் நன்மை அடைவீர்கள்.

அரசியல்வாதிகளுக்கு வருமானம் பல வழிகளில் இருந்தும் வரும். கலைத்துறையினர் பேசும்போது கவனமாக இருப்பீர்கள். பெண்கள் கணவருடன் சுமுகமாக நடந்துகொள்வீர்கள். மாணவர்களுக்கு நண்பர்கள் உதவிகரமாக இருப்பார்கள்.

சந்திராஷ்டமம் - இல்லை.

